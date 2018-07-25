مدير الوقاية بوزارة الصحة ..لم نسجل وفيات بسبب موجة الحر

كشف جمال فورار، مدير الوقاية بوزارة الصحة والسكان، أنّ المصالح الطبية في الجزائر لم تسجل أي وفاة نتيجة التعرض لضربات الشمس.مؤكدا، أن جميع المراكز الإستشفائية عبر الوطن لم تعلن عن أية وفاة بهذا الخصوص وهذا منذ شهر جوان الفارط.

وأضاف أنّ الوزارة الوصية، أرسلت تعليمات إلى جميع الولايات من أجل وضع برنامج خاص بغية إستقبال المواطنين خلال هذه الفترة.

قائلا، إنه قد تمت التوعية عن طريق حملات تحسيس على مستوى الإذاعات المحلية ووسائل الإعلام من خطر الحرارة المرتفعة.

وكذا تجنيد جميع الوسائل الوقائية المتاحة بهذا الخصوص تحت الإشراف المباشر لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.