بالصور.. السفير الفرنسي بالجزائر يحتفل مع متابعيه الجزائريين بالتويتر

إستقبل السفير الفرنسي بالجزائر، "كزافيه دريانكور" بمقر السفارة الفرنسية، عددا من متابعيه على حسابه الرسمي على تويتر، إحتفالا بوصول حسابه إلى 10 ألاف متابع.

وقضى السفير الفرنسي يوما رفقة 15 شخصا كانوا آخر من تابع حسابه لغاية بلوغه 10 ألف، كما ضرب موعدا آخرا للنشطاء الجزائريين على موقع توتير عند وصوله 20 ألف متابع.

وكتب السفير في تغريدة نشرها أمس الثلاثاء: "لقاء صداقة مع آخر 15 متابع لحسابي، وأتمنى أن نصل إلى 20 ألف متابع قريبا".