مساهل يشارك في اجتماع وزاري حول الحريات الدينية بواشنطن

يشارك وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل اليوم الأربعاء وغدا الخميس، في لقاء وزاري حول الحريات الدينية في واشنطن، بدعوة من كاتب الدولة الأمريكي، مايك بامبييو، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

ويتمثل محور أشغال هذه الندوة في بحث و تحديد الوسائل الكفيلة بالمساهمة في ترقية الحوار ما بين الديانات والثقافات، وكذا مناقشة سبل الدفاع عن الحريات الدينية في العالم، يقول المصدر.

كما سيجري مساهل على هامش هذا اللقاء محادثات مع مسؤولين سامين في الإدارة و الكونغرس الأمريكيين.

للإشارة فإن هذا الاجتماع يعد الأول على هذا المستوى، ويضمّ وزراء خارجية "حكومات لديها المقاربات ذاتها" مع واشنطن.