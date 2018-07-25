سوناطراك تسعى لتأسيس مشروع تجاري مشترك

تجري سوناطراك محادثات مع شركات نفط كبرى وشركات تجارية لتأسيس مشروع مشترك للتجارة.

وقال الرئيس التنفيذي لسوناطراك عبد المؤمن ولد قدور، أنه كان من المتوقع اتخاذ قرار إنشاء المشروع في جويلية لكن القرار قد يتأجل شهرا.وأكد عبد المؤمن ولد قدور لوكالة "رويترز"، في الجزائر "الشراكة الأجنبية سيكون لها عدد محدود من الأسهم في المشروع التجاري المشترك".

وقال مصدر إن الشركاء المحتملين، الذين أجروا محادثات مع سوناطراك في الأسابيع القليلة الماضية، من بينهم بي.بي وتوتال ورويال داتش شل وشيفرون وريبسول وفيتول، أكبر شركة مستقلة لتجارة النفط في العالم.

وامتنعت فيتول وبي.بي وشل عن التعقيب. ولم ترد توتال وشيفرون وريبسول حتى الآن على طلبات للتعليق، حسب وكالة رويترز.

وتحرك سوناطراك صوب تأسيس مشروع هو أحد الخطوات التي تهدف لتخفيف عبء فاتورة وراداتها الكبيرة من الوقود والتي زادت إلى ثلاثة أمثال على أساس سنوي في 2017 إلى مستوى قياسي بلغ 2.5 مليار دولار.ووقعت الشركة عقدا هذا العام مع فيتول للحصول على منتجات مقابل النفط في أول صفقة من نوعها في عقود، وقالت في ماي إنها اتفقت على شراء مصفاة أوجوستا التابعة لإكسون موبيل والبالغ طاقتها 175 ألف برميل يوميا في صقلية بإيطاليا.

ويقول تجار إن المصفاة تعالج بشكل أساسي خامات عالية الكبريت حاليا وإنها تحتاج إلى تعديلات للتعامل مع الخام الخفيف المنخفض الكبريت الذي تنتجه الجزائر، تنتج أكثر من مليون برميل يوميا.