جميلة بوحيرد تلتقي الفنانين في تيزي وزو (صور)

سجلت المجاهدة، جميلة بوحيرد، حضورها في الطبعة الخامسة عشر للقاء الفنانين في مدينة ميشلي بتيزي وزو.سجلت المجاهدة، جميلة بوحيرد، حضورها في الطبعة الخامسة عشر للقاء الفنانين في مدينة ميشلي بتيزي وزو.

وشاركت بوحيرد التي ابيتعدت عن الأضواء منذ السنوات الأولى للإستقلال، في الإحتفالية التي تقام في الفترة من الفترة المتدة من 19 إلى 25 جويلية.

وظهرت المجاهدة الرمز إلى جانب فنانين ومواطنين من المنطقة، حيث التقطت لها صورا كما أنها تفقدت بعض الأعمال المعروضة وحضرت جانبا من النشاطات وهو ما لاقى ترحيبا كبيرا.