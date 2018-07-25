السجل التجاري يحصي 33 ألف إيداع للشركات

سجل المركز الوطني للسجل التجاري للسنة المالية 2017 أزيد من 33 ألف إيداع لمختلف الشركات من بين 121 ألف شركة نشطة.

وأوضح نائب مدير النشر بالمركز ياسين برباري، اليوم الأربعاء، أن المركز سجل حتى يوم أول أمس الإثنين 23 جويلية الجاري، نحو 33330 إيداع ما يعادل نسبة 27.42 % من الشركات الملزمة بالإيداع، والمقدرة بـ 121556 شركة.

و أضاف برباري، أن العملية شهدت ارتفاعا نسبيا مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية بحدود 500 إلى 600 إيداع.

ودعا ممثل إدارة المركز المتخلفين إلى إيداع حساباتهم المالية إلى ضرورة الإسراع في إيداعها قبل نهاية الشهر الجاري تحت طائلة التعرض لعقوبات.