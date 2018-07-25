بن غبريت تصف احتجاجات الراسبين في البكالوريا بـ”غير القانونية”

أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، أنه لا يحق للتلاميذ الراسبين في امتحان البكالوريا الطعن في النتائج، ووصفت الاحتجاجات التي قام بها التلاميذ الأحرار بـ”غير القانونية.”

واعتبرت بن غبريت أمس خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة الشروق أن عدم السماح بالطعون في إمتحان الباكلوريا يعود إلى الطريقة التي يتم بها تصحيح الأوراق من قبل الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

وأوضحت الوزيرة أن الأساتذة المصححين للأوراق لا يعلمون هوية أصحابها وأي جهة أو ولاية، من أجل ضمان الحيادية في التصحيح.

كما يتم التصحيح حسب بن غبريت عن طريق أستاذين وفي حال الشك في التصحيح يتم اللجوء إلى الأستاذ الثالث من أجل الفصل في النقطة المتحصل عليها في حال الشك فيها.

وطمئنت وزيرة التربية الوطنيو التلاميذ وأولياء أن التصحيح والنقاط المتحصل عليها هي حقيقة ولا يوجد أي شك فيها.

وكان مئات التلاميذ الأحرار الراسبين في شهادة البكالوريا لسنة 2018 احتجوا على مدار اليومين الفارطين في عدة ولايات على رأسها العاصمة، حيث شككوا في النتائج التي تحصلوا عليها، بالمقابل رفعوا مطلب إعادة تصحيح أوراقهم مرة أخرى.