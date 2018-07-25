موجة حر شديدة تقتل 80 شخصا باليابان

سبب الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة في اليابان بقتل 80 شخصا خلال أسبوعين في اليابان كما تم نقل الآلاف إلى وحدات الرعاية المركزة بالمستشفيات في الوقت الذي حث فيه المسؤولون المواطنين على البقاء داخل المباني لتفادي درجات الحرارة التي تجاوزت 40 درجة مئوية.

وقالت الحكومة اليابانية أنها قد تقدم مساعدات مالية لتزويد المدارس بمكيفات هواء، وأشارت إلى تمديد الإجازات الصيفية التي بدأت هذا الأسبوع بالنسبة لطلاب كثيرين.

كما نصحت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) الناس بشرب الماء باستمرار والبقاء داخل المباني.

ويذكر أن درجات الحرارة في اليابان قد اقتربت من 40 درجة مئوية يوم الثلاثاء في مدن كثيرة.

و من المتوقع أن تخف درجات الحرارة بشكل طفيف هذا الأسبوع مع تحرك منطقة الضغط العالي المسؤولة عنها غربا وشرقا، مما يسمح للهواء الرطب بجلب أمطار على بعض المناطق التي تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، حسب الأرصاد الجوية اليابانية.