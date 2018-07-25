الحماية المدنية تنفي فتح مسابقة توظيف

نفت المديرية العامة للحماية المدنية (CNI) فتح مسابقة توظيف بسلكها، حسب البيان الذي نشرته اليوم الأربعاء على صفحتها الرسمية على فايسبوك.

وأكدت المديرية في بيانها أن ما تم نشره في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بإسمها لا أساس له من الصحة وأنها مجرد اشاعات.

وجاء في نص البيان: "لقد تم نشر على بعض صفحات التواصل الإجتماعي غير الرسمية بأن المديرية العامة للحماية المدنية قد فتحت مسابقة التوظيف بسلك الحماية المدنيةو على هذا فإن المديرية العامة للحماية المدنية تنفي و تكذب هذه الشائعات التي نشرت."

كما أعلنت ذات المديرية الشباب الراغبين في الإلتحاق بسلك الحماية المدنية أنه في حالة فتح مسابقة التوظيف فأنه سوف يتم نشر شروط و مواعيد المسابقة على الصفحات الرسمية للمديرية العامة للحماية: https://www.facebook.com/protection.civile.algerie.ara/