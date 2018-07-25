حجار يكشف معدلات القبول في التخصصات الجامعية

من المقرر أن يعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار اليوم الأربعاء عن معدلات القبول في مختلف التخصاصات الجامعية منها العلوم الطبية، الهندسية المعمارية، العلوم السياسية، العلوم البيطرية، تقنيات النشاطات البدنية والرياضية، والمدارس العليا للأساتذة.

وانطلقت فعاليات الأبواب المفتوحة يوم أمس الثلاثاء عبر مختلف ربوع الوطن للقيام بالتسجيلات الأولية وتوجيه الناجحين.

كما ستنطلق التسجيلات الجامعية الأولية من الـ 26 إلى غاية الـ 28 جويلية الجاري ويكون آخر أجل للتسجيلات النهائية في الـ 16 سبتمبر، كما سيتم تأكيد التسجيلات الأولية في الفترة الممتدة ما بين الـ 29 إلى الـ 30 جويلية، حيث سيستفيد الطلبة الجدد خلال هذه الفترة من فرصة تعديل بطاقة رغباتهم السابقة.

للإشارة فإن تحديد معدلات القبول سيتم بعد دراسة كمية ونوعية لمعدلات النجاح في شهادة البكالوريا لسنة 2018، بحسب ما أعلن عنه مدير التكوين العالي، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بوقزاطة جمال يوم أمس.