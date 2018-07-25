محرز: منتخب فرنسا لم يسرق كأس العالم 2018

قال اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز إن نيل منتخب فرنسا كأس العالم 2018 بِروسيا، يُعتبر تتويجا مُستحقّا.

وأوضح رياض محرز: “تابعت وقائع مونديال 2018 بِروسيا، النسخة كانت جيّدة، وأعتقد أن فرنسا لم تسرق تتويجه بِكأس العالم”.

وسبق للجناح محرز خوض منافسة كأس العالم 2014 بِالبرازيل، مع المنتخب الوطني الجزائري.

وأضاف في أحدث تصريحات أدلى بها للشبكة التلفزيونية الأمريكية “إي إس بي إن”: “كانتي لاعب خارق للعادة، وكان يُمكن أن ينال جائزة أفضل كرويّ في مونديال 2018، وربّما منعه من ذلك خوضه النهائي (أمام كرواتيا) بِمستوى متوسّط. صراحة هو لاعب غنيّ عن التعريف والكل يعرف قدراته الفنية المحترمة. كانتي إنسان جدّ خجول، لكن هو فتى رائع وشخصية طيّبة”.

وسبق لِفريق ليستر سيتي الإنجليزي أن ضمّ رياض محرز ونغولو كانتي مع بعض، في موسم 2015-2016، الذي كُلّل بِنيل “الثعالب” لقب بطولة إنجلترا، ضمن إنجاز تاريخيّ للنادي. فيما يلعب كانتي حاليا لِفريق تشيلسي الإنجيزي.

وعمّا إذا كان يُفكّر في مباراة تشيلسي، ختم الدولي الجزائري تصريحاته: “الحق يُقال لست مُنشغلا بِهذه المباراة، ولكن نحن مستعدّون لِخوضها، وتحقيق النصر”.

ويتباى رياض محرز وفريقه مانشستر سيتي مع المُنافس تشيلسي، في الـ 5 من أوت المقبل بِالملعب الشهير “ويمبلي” بِلندن، ضمن إطار الكأس الإنجليزية الممتازة للأندية أو ما يُسمّى بـ “درع المجتمع”. عِلما أن مانشستر سيتي نال لقب “البريمرليغ” موسم 2017-2018، وافتكّ تشيلسي كأس إنجلترا للنسخة ذاتها، وهو سرّ تنظيم هذه المباراة.