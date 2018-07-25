إحصاء 3901 عقار مجهول بسيدي بلعباس

بينت عملية المسح العقاري التي باشرتها مديرية مسح الأراضي لولاية سيدي بلعباس منذ بداية السنة الجارية وجود نحو 3901 عقار مجهول منها 1540 عقار داخل النسيج الحضري و2352 في المناطق الريفية، هذا الرقم اعتبرته المحافظة الولائية العقارية المكلفة بتسوية الوضعية الإدارية لهذه الملكيات بالمخيف وجد مرتفع كونه يعيق عملية التوثيق العقاري .

وقد سلمت مديرية مسح الأراضي حصيلة عملها إلى المحافظة العقارية من اجل اتخاذ الإجراءات اللازمة على غرار البحث عن المالكين الحقيقين لهذه العقارات ناهيك عن رسم والتعريف عن حدودها الجغرافية ، وفي ذات السياق دعت المحافظة العقارية أصحاب العقارات المجهولة إلى التقرب من مصالحها قصد تسوية وضعية القانونية موضحتا لهم بان الأمر غير مكلف اذ لا يتعدى الـ 3000 دينار كأقصى تقدير وهو مبلغ رمزي للحصول على الدفتر العقاري بفضل التسهيلات التي تضعها الدولة تحت الملاك الخواص. ويرى مسيرو المحافظة العقارية أن سبب عزوف الملاك الخواص عن التصريح على ممتلكاتهم يعود إلى مخاوفهم من المتابعة الجبائية المترتبة عليهم والملزمين بتسديدها، الأمر حسب المعنين لا يخدم لا الجهات الوصية ولا حتى اصحاب هذه العقارات لانه من غير المعقول أن تبقى هذه الأخيرة بدون وثائق ويتم استغلالها بصفة غير شرعية حتى وان كان من أصحابها الشرعيين.

وكما أوضح القائمون على المحافظة العقارية على أهمية معرفة أصحاب هذه العقارات من اجل تحديث قاعدة البيانات المسحية التي تساهم في التوثيق العقاري من خلال الجرد السنوي لكل الملكيات العامة والخاصة.

والجدير بالذكر فقد أسفرت عملية المسح الحضري التي قامت بها الجهات المعنية خلال السنة الماضية من معاينة 24302 عقار تتربع على مساحة 1.829،9 هكتار تم توصل إلى 16.444 مالك فيما لا يزال البحث باقي مستمر عن بقية ملاك ال 7 الاف عقار. هذا ولا تزال عملية جرد وتطهير الاوعية العقارية على المستوى الولائي مستمرة الى غاية نهاية السنة الجارية.