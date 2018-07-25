فلاحو بوشيطان بالمدية ينتظرون تسوية عقودهم

طالب ما يربو عن 13 فلاحا بمنطقة بوشيطان ببلدية بوعيشون غربي المدية وزير الفلاحة ومدير المصالح الفلاحية بالمدية التدخل شخصيا لتسريع عملية تمكينهم من عقود أراضيهم التي دأبوا على استصلاحها منذ أزيد من عقد ونصف عقد من الزمن بعد استتباب الأمن بالمنطقة، إذ مكنتهم المصالح الفلاحية وقتها من نحو 40 هكتارا هي عبارة عن مساحة غابية قاموا باستصلاحها ولم تمض سوى سنوات قلائل حتى تحوّلت الأراضي الغابية المعنية إلى جنان غنّاء تنبت التين والزيتون والرمان والعنب والتفاح وتختص المنطقة على غرار منطقة بن شيكاو وسي محجوب وما جاورهما من المناطق بإنتاج الكرز بأنواعه والذي يعتبر أجود الأنواع على الإطلاق بمعية منتوج ولاية تلمسان كما تشتهر المنطقة بإنتاج الكروم والتفاح.

ورغم أن الفلاحين المعنيين يعتمدون في كل هذا على إمكانياتهم الخاصّة واستطاعوا رفع التحدي وتوفير كمّ معتبر من الفواكه وبنوعية جيّدة إلاّ أنّ ذلك لم يشفع لهم بتمكينهم من عقود أراضيهم هذه، وهو ما جعل بعضهم يحجم عن توسيع نشاطاته الفلاحية، كما أعاق هذا المشكل حفر مناقب مائية بإمكانياتهم الخاصة.

وقال فلاحو بوشيطان للشروق اليومي إنّهم لا يريدون دعما من الدولة خاصة في ظلّ الأزمة المالية عدا تمكينهم من عقودهم وكذا شقّ وتذليل الطرقات نحو جنانهم، فيما أكدوا استعدادهم على حفر المناقب المائية بإمكانياتهم الخاصة وتوسيع نشاطاتهم الفلاحية باستعمال طرق حديثة في خدمتها كالرش المحوري والتقطير وغيرها من التقنيات الفلاحية الحديثة مناشدين في ذات الصدد وزير الفلاحية التدخل شخصيا بمعية مدير المصالح الفلاحية بالمدية لتسريع عملية تمكينهم من عقودهم، كما طالبوا بإيفاد لجنة فلاحية للوقوف على ما قاموا به في غضون عقد ونصف عقد من الزمن وبإمكانات خاصة ومتواضعة، مبدين استعدادهم لمضاعفة مجهودهم بعد تسوية وضعيتهم.