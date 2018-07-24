تنصيب 12 مجلسا مهنيا للشعب الفلاحية لترقية المنتوج الوطني

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزغي، على تنصيب اثنا عشر مجلسا مهنيا في مختلف الشعب الزراعية وذلك في إطار إعادة تنظيم القطاع وبعث روح التجديد ورفع تحديات تطوير ورقي المنتوج المحلي من حيث الجودة والنوعية بما يضمن تحقيق رهان الجزائر في التوجه بقوة نحو تصدير المنتوج الفلاحي.

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أضاف الوزير في تدخله خلال انعقاد اليوم الوطني للبطاطا المنظم من قبل المجلس الوطني المهني المشترك لشعبة البطاطا أن تنظيم القطاع من خلال تنصيب المجالس المهنية يستهدف أولا الشعب الاستراتيجي لتعزيز قواعدها الإنتاجية من اجل السماح بضمان الامن الغذائي للبلد ونموه الاقتصادي. وقال بوعزغي إن مساهمة مثل هذه الفضاءات للتشاور المهني التي تجمع كل المتعاملين الاقتصاديين والهيئات تقوم على أساس إرادة ترمي إلى إشراك مختلف حلقات مختلف الشعب الفلاحية لمواجهة المشاكل والتحديات التي تواجهها من مرحلة الإنتاج إلى التحويل إلى التوزيع وكذا التنظيم. بخصوص شعبة البطاطا، موضوع اللقاء، تطرق الوزير إلى توسيع مساحات الإنتاج خصوصا في مناطق الهضاب العليا والساحلية من أجل الرفع من الإنتاج والتقليل من فترات الراحة الأرضية التي تدوم من شهر أكتوبر أو نوفمبر إلى مارس أو أفريل. وفيما يتعلق بتنظيم سوق هذه المادة الأساسية، أوصى الوزير بتحسين شروط التخزين والحفظ لضمان وفرته بأسعار معقولة. كما ألح على التأمين المستدام لدخل منتجي مادة البطاطا.

وأكد الوزير من جهة أخرى، على هدف قطاعه المتمثل في دعم الفلاحين والصناعيين للشعبة من أجل وضع المنتوج الخام والمحول في السوق الدولية عبر تطوير هياكل التخزين والتحويل. عن الصادرات، انتهز أحد المتعاملين من ولاية مستغانم الفرصة للتنديد بالحملة الإعلامية التي استهدفت المنتوج الفلاحي الذي تم ارجاعه من الخارج. وحسب تأكيداته، فإن المعلومات حول الاستعمال المفرط للمواد الكيمياوية غير مؤسسة باعتبار ان هذه المواد خاضعة لمراقبة محكمة في مجال الصحة النباتية. وأضاف ذات المتحدث في هذا الشأن ان منتجاتنا تخضع لمراقبة وتصديق المخابر المعتمدة. حسب ذات المصدر منذ 2013 خاصةنحو السوق الأوروبية فإن إرجاعالمنتجات أمر يحدث يوميا في الأسواق العالميةوأن ذلك لا يحدث فقط للمصدرين الجزائريين، موضحا في ذات الصدد أن منتجات تتعرض للتلف في الطريق لأسباب لا يمكن تجنبها مثل العواصف البحرية والأعطال الكهربائية التي تطرأ على أجهزة التبريد.

من جانب اخر، أشار إلى أن التنافس على مستوى السوق العالمية للخضر والفواكه صعبة ويجب تقديم أحسن المنتجات بأثمان تنافسية لكي يستطيع المصدر فرض نفسه.