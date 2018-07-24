مساعدون للنيابة العامة مختصون في محاربة الفساد

تعديل قانون التأمينات وتبسيط أحكامه لتشجيع الاستثمار

أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، عن استحداث منصب مساعدين لدى النيابة العامة خلال الأشهر المقبلة مختصين في العديد من المجالات، خاصة الاقتصادية والمالية، هدفها معالجة الملفات الشائكة والمعقدة، مؤكدا أنهم سيكونون في البداية على مستوى الأقطاب الجزائية الأربعة، على أن تعمم على مستوى كامل المجالس القضائية حسب الاحتياجات.

تؤكد الحكومة نيتها في محاربة الفساد وتبييض الأموال، من خلال استحداث منصب مساعدين لدى النيابة مختصين في القضايا المعقدة والتقنية، كل حسب اختصاصه، لمساعدة النواب على التحقيق في القضايا المعقدة والمتشعبة، على غرار قضية البوشي. في سياق متصل، انتقد الوزير في كلمته بمناسبة تنصيب رئيس مجلس قضاء المسيلة بودربالة محمد في إطار الحركة الجزئية التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وسائل الإعلام، متهما إياها بالضغط على القضاء وعرقلة سير التحقيقات، في إشارة منه إلى قضية كمال البوشي، قائلا إن الجهات الوحيدة المخول لها الاطلاع على سير القضية تتمثل في التحقيق والضبطية القضائية.

من جهة أخرى، قال الوزير إن مصالحه على وشك الانتهاء من مشروع قانون يعدل قانون الإجراءات المدنية، سيتم فيه إصلاح قانون التأمينات على العقار وتبسيط أحكامه وفقا للمعايير الدولية، بهدف تيسير وتشجيع كل ما يتعلق بمناخ الاستثمار، لحماية المصالح المتبادلة للدولة والمستثمر، من خلال تكييفها مع القانون الدولي والاتفاقيات التي لا يمكن للقضاء أن يكون معزولا عنها، خاصة في ظل العولمة، لكن دون المساس بالسيادة الوطنية.

في حديثه عن القضاة، أوضح الوزير أن المسابقة سوف تجرى قبل نهاية العام الجاري، على أنيستغرق التكوين مدة أربع سنوات، مشيرا إلى أن محتوى برنامج التكوين سيعرف تغييرا بنسبة 60 بالمائة على الأقل، وكذلك طرق التدريس،وقال إن الدفعة الجديدة للقضاة التي ستفوز بالمسابقة في أواخر سنة 2018ستحظى ببرنامج دراسي خاص يضاهي ما هو موجود في الدول والجامعات المشهورة في العالم. وأشار لوح في كلمته إلى أنه رغم أن عدد القضاة حاليا في البلاد كافٍ ويستجيب للمقاييسالدولية إلا أنه بات من الضروري وجود دفعة جديدة من الطلبة القضاة للالتحاقبالمدرسة العليا من أجل تعويض القضاة الذين سيستفيدون من التقاعد أو المغادرينمناصبهم لسبب أو لآخر، قائلا إن عدد القضاة الممارسين حاليا يبلغ 6200 قاض.