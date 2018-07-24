وزارة التربية تشرع اليوم في تكوين الأساتذة الجدد

شرعت مديريات التربية أمس الثلاثاء وإلى غاية مطلع الشهر القادم في استقبال ملفات المترشحين الناجحين في مسابقة التوظيف لفائدة أساتذة التعليم والرتب الإدارية بعنوان 2018 وكذا المتواجدين بالقائمة الاحتياطية ليتم إيداع الملفات حسب التعليمة التي أرسلتها وزارة التربية لكافة المديريات على مستوى الوطن بمكتب الامتحانات والمسابقات وبالنسبة للتكوين البيداغوجي للأستاذة المتربصين خريجو المدرسة العليا للأساتذة والناجحون في مسابقة التوظيف وكذا المتخلفين عن التكوين لسنة 2017 فإن الدورة التكوينية لـ 2018 ستنطلق صبيحة اليوم الأربعاء الـ 25 جويلية الجاري في العديد من الولايات على غرار ولاية قسنطينة. من جهتها مديرية التربية لولاية عنابة دعت الناجحين في مسابقة التوظيف للأساتذة للطور الابتدائي بعنوان 2018 التقرب من مصلحة التكوين و التفتيش لإيداع ملفاتهم تحسبا لاستقبال التعيينات حسب الاستحقاق وحسب الأرقام التي قدمتها وزارة التربية الوطنية فإن عدد المترشحين الذين شاركوا في هذه المسابقة بلغ أزيد من 732 ألف مترشح تنافسوا على 8586 منصبا موزعين على 7 رتب حيث تم تخصيص 3378 منصبا لرتبة أساتذة التعليم الابتدائي و329 منصبا خاصا بمستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني و213 منصبا لرتبة مقتصد و694 منصبا لرتبة نائب مقتصد و2265 لرتبة مشرف تربية و300 منصب لرتبة ملحق رئيسي بالمخبر و1407 ملحق بالمخبر. وكانت وزارة التربية الوطنية قد أفرجت ليلة أول أمس عبر الموقع المخصص من طرف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات عن نتائج مسابقة التوظيف في قطاع التربية الخاصة بأستاذة الطور الابتدائي والإداريين في مختلف الرتب.