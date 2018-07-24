بن غبريت مطالبة بالتوضيح!

تساءل النائب مسعود عمراوي، كيف تحصلت شعبة الرياضيات على نسبة 78.81 بالمائة في البكالوريا، موضحا أن الكل يعلم بأن هذه الدفعة التي اجتازت هذه السنة شهادة البكالوريا، الموجهة لشعبة الرياضيات، كان القانون لا يسمح لها آنذاك باختيار شعبة الطب مهما كان معدل الطلاب الناجحين في شهادة البكالوريا، مما جعل كل الطلبة المتفوقين يرفضون وبإلحاح شديد توجيههم لشعبة الرياضيات للسبب السالف الذكر، علما بأن هناك نسبة يجب توجيهها لهذه الشعبة مهما كانت الظروف، ولذا تم توجيه التلاميذ ذوي المستوى المحدود وبمعدلات 10 و 11، واستثناءً هناك فئة نادرة متفوقة من وجهت لهذه الشعبة.ونتيجة عزوف التلاميذ وأوليائهم عن هذه الشعبة، أصدرت وزارة التربية الوطنية منشورا يؤكد رفض أي طعن لتغيير شعبة الرياضيات فقط مهما كان الحال، رغم طوابير الأولياء لتقديم الطعون رفضا لتوجيه أبنائهم لهذه المادة.