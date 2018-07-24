نحو إطلاق خط جوي جديد بين جيجل ووهران

كشف النقاب على هامش الزيارة التي قادت وزير الأشغال العمومية عبد الغاني زعلان إلى جيجل والتي اختتمت أمس الثلاثاء عن احتمال إطلاق خط جوي بين مطاري جيجل ووهران جاء ذلك في إطار تعزيز حركة الملاحة الجوية بين مطار جيجل الدولي وعددا من المطارات الجزائرية بعد إعادة تفعيل الخط الدولي بين هذا الأخير ومدينةمرسيليا قبل أيام قليلة. وينتظر أن يتم إطلاق الخط الجديد بين مطاري جيجل ووهران بعد انتهاء الترتيبات الخاصة بهذا الأخير واتخاذ كل التدابير اللازمة لإطلاق هذا الخط الذي ينتظر أن تكون له مردودية كبيرة قياسا بمستوى التنقلات بين عروس البحر جيجل وعاصمة الغرب وهران وكذا بين جيجل وبقية المدن الغربية وحتى الجنوبية حيث ينتظر أن ينهي هذا الخط معاناة آلاف المسافرين بين هذه الولايتين حتى خارج فصل الصيف بالنظر إلى تنقل آلاف العمال بين هذه الأخيرة بشكل أسبوعي مما سيغني هؤلاء مشقة التنقل إلى بعض المطارات القريبة وحتى مطار العاصمة لبلوغ وجهاتهم ، كما سيغنيهم عن مشقة التنقل برا بين هذه المدن علما وأن دراسة أولية لمصالح الجوية الجزائرية تؤكد بأن هذا الخط سيكون من أكثر الخطوط جدوى ومردودية في حال تفعليه ما قد يسرّع خطوات إخراجه إلى حيز الوجود. وقد تواصلت زيارة وزير الأشغال العمومية إلى جيجل أمس في يومها الثاني وهي الزيارة التي لم تتمخض عن نتائج ملموسة سيما بشأن بعض المشاريع الإستراتيجية التي كان ينتظر أن ينفض عنها الغبار على غرار مشروع المحطة البحرية بميناء جن جن التي كان من المفروض دخولها حيز الإستغلال منذ صيف العام الماضي غير أن الأشغال لم تنطلق بها حتى ما يبقي مصيرها في خانة المجهول رغم ما كان لها من تأثيرات على قطاع النقل البحري بالولاية بل وكانت وراء تجميد الخط البحري الوحيد الذي يربط جيجل بالعاصمة مرورا بولاية بجاية . يذكر أن زعلان الذي عاين أمس عددا من النقاط بمشروع منفذ الطريق السريع جيجل / العلمة كان قد دشن بعض المرافق الهامة على غرار الواجهة البحرية بومرشي التي ستستفيد من مشروع تكميلي لتوسعتها على مسافة تفوق ال500 متر إلى جانب محول تاسوست على الطريق الوطني المزدوج رقم .43