حملة لسقاية الطيور والحيوانات البرية ببوقاعة بسطيف

مع الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة في الأيام القليلة الماضية، وما قد ينجر عنها من تأثير على الحياة البرية، سيما فئة الطيور، بادرت محافظة الغابات ممثلة في فرعها ببوقاعة، وبالتنسيق مع نادي نجوم بوقاعة لكرة اليد، برسم عمل إنساني بامتياز على مستوى غابات الطافات المحاذية للمنطقة، من خلال إطلاق حملة سقاية الطيور والحيوانات البرية، حيث تم إشراك لاعبي نادي نجوم بوقاعة لكرة اليد في العملية التي تمثلت في ملء قارورات وعلب بلاستيكية حضرت خصيصا لهذا الغرض، وتعليقها على أغصان الأشجار أو وضعها على الأرض، لتمكين الحيوانات والطيور من الارتواء والحفاظ على حياتها.

وقد بادر مدير فرع الغابات ببوقاعة بلقيدوم مبروك بتوعية الأطفال المشاركين وشرح العملية والهدف منها، في حين أبدي رئيس نادي نجوم كرة اليد ببوقاعة جمال بلقيدوم استعداد فريقه للمشاركة في كل التظاهرات التي تسعى لتحقيق هذه الأهداف السامية، في وقت كانت المبادرة فرصة لتقريب الطفل من عمل محافظة الغابات واكتشاف أجزاء من الحياة البرية وفي عمق الغابة، مع غرس ثقافة الرحمة وإحياء إحدى سنن ديننا الحنيف والتي باتت مفقودة مؤخرا.