مساهل يشارك بواشنطن في ندوة الوزارية حول الحريات الدينية

يشارك وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل يومي الأربعاء و الخميس بواشنطن في لقاء وزاري حول الحريات الدينية بدعوة من كاتب الدولة الأمريكي، مايك بامبييو، حسبما جاء اليوم الثلاثاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

و أوضح ذات المصدر أن " محور أشغال هذه الندوة يتمثل في بحث و تحديد السبل و الوسائل الكفيلة بالمساهمة في ترقية الحوار ما بين الديانات و الثقافات".

و على هامش هذا اللقاء سيجري السيد مساهل محادثات مع مسؤولين سامين في الإدارة و الكونغرس الأمريكيين.