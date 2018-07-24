مخطط استعجالي وتعليمات صارمة لمنع انقطاعات الصيف والعيد!

أمر وزير الموارد المائية، حسين نسيب، باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لمنع انقطاع شبكة المياه خلال فصل الصيف ويومي عيد الأضحى بالدرجة الأولى، ووجه تعليمات صارمة لشركات التموين الناشطة في قطاعه لتبني مخطط استعجالي، لمنع تذبذب التوزيع، ويتعلق الأمر بالجزائرية للمياه وسيال وسياكو وسيور.

ووفقا لبيان استلمت “الشروق” نسخة عنه، ترأس وزير الموارد المائية حسين نسيب الإثنين، اجتماعا خصص لتقييم الخدمة العمومية للمياه خلال موسم الصيف الجاري، ودراسة الإجراءات الواجب اتخاذها تحضيرا لعيد الأضحى المبارك بحضور كل المديرين المركزين للوزارة، المديرين الجهويين إضافة إلى مديري مختلف المؤسسات المسيرة ممثلة في الجزائرية للمياه، سيال بالنسبة لولايتي تيبازة والجزائر العاصمة، سيور بالنسبة لولاية وهران، وسياكو لولاية قسنطينة وهذا قصد تقييم جودة الخدمة العمومية للمياه المقدمة للمواطنين، عبر كامل التراب الوطني، كما كان الاجتماع فرصة للوقوف عند بعض النقائص واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تحسين عملية التموين بالمياه الصالحة للشرب.

وخلال الاجتماع عرضت المؤسسات المسيرة للخدمة العمومية للمياه مؤسسة الجزائرية للمياه، سيال، سياكو، سيور إلى جانب مديري الولايات أهم الإجراءات المعمول بها تحسبا لكل من موسم الصيف 2018 وعيد الأضحى المبارك، والتي اعتبرت إيجابية حسب المؤشرات المقدمة سواء من جانب وفرة المورد أو التنظيم.

وفيما يتعلق بموسم الصيف، تم تجنيد 80 سدا، دخل حيز الاستغلال و11 محطة تحلية لمياه البحر، وآلاف الآبار عبر كافة التراب الوطني، وهي الموارد الكافية لتغطية جل الاحتياجات.

ووفقا لذات البيان، يصل حجم إنتاج المياه 9.8 ملايين متر مكعب في اليوم، تسمح بتوفير 180 لتر للفرد الواحد مع توزيع يصل إلى 78 بالمائة بنظام تزويد يومي، 40 بالمائة بالنسبة لنظام 24 سا في اليوم و22 بالمائة بالنسبة للسكان الذي يمونون بنظام مرة في اليومين أو أكثر.

وذكرت الوزارة أن كل الإجراءات التي تم اتخاذها مع نهاية موسم الصيف 2017 الرامية لتحسين الخدمة العمومية للمياه عبر 592 بلدية التي سجلت صعوبة في عملية التموين، حققت نتائج جد إيجابية، حيث وحسب آخر المؤشرات فإنه ومن أصل 592 بلدية 280 تزود حاليا بنظام يومي، 87 بلدية ستستفيد من نفس النظام مع نهاية الشهر الجاري، أما 225 بلدية المتبقية فتستفيد من نظام التزويد اليومي مع نهاية العام 2018 وهذا بعد استكمال كل العمليات الجاري إنجازها.

وذكر بيان الوزارة، أن البلديات التي تسجل صعوبة في عملية التموين تم إدراجها في المشاريع الاستثمارية المبرمجة في برنامج قانون المالية 2019.

أما بخصوص عيد الأضحى المبارك، طمأن مسيرو الخدمة العمومية للمياه، حيث تم اتخاذ كل التدابير اللازمة لقضاء المناسبة الدينية في أحسن الظروف، وككل سنة يتم العمل حاليا على تخصيص كل الظروف الملائمة من موارد مائية، تحضير التجهيزات والهياكل اللازمة، توفير الموارد البشرية والمادية زيادة على هذا تعزيز لغة التواصل مع كافة المستخدمين.

وفي هذا الإطار، أكد وزير الموارد المائية على ضرورة توفير كل الضروريات وعلى جميع المستويات، من تنظيم للموارد البشرية والمادية، تعزيز الاتصال والتواصل مع المستخدمين وهو المحور الهام الذي شدد عليه حسين نسيب خلال الاجتماع “يجب على كل واحد منكم أخظ كل التدابير اللازمة حتى يتسنى لمواطنين قضاء عطلة وعيد في أحسن الظروف”.

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