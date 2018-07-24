لقاء أويحي مع مقري الأحد القادم

أعلن التجمع الوطني الديمقراطي، عقد لقاء بين أمينه العام أحمد أويحي ورئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري الأحد القادم للنقاش بشان مبادرة التوافق الوطني التي طرحتها “حمس”.

ووفق بيان للحزب “تبعا للدعوة التي توجهت بها حركة مجتمع السلم لعقد لقاء مع قيادة التجمع الوطني الديمقراطي، اتفق السيد أحمد أويحي الأمين العام للحزب مع السيد عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، على إجراء هذا اللقاء يوم الأحد 29 جويلية 2018 بالمقر الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي”.

ويعد هذا اللقاء الخامس للحركة مع قادة الأحزاب لشرح مبادرتها بعد كل من الحركة الشعبية، طلائع الحريات، جبهة القوى الاشتراكية وجبهة التحرير الوطني.