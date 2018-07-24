طرح تذاكر مباراة إتحاد العاصمة ورايون سبور هذا الخميس

أعلنت إدارة إتحاد العاصمة، اليوم الثلاثاء، أن عملية بيع تذاكر مواجهة الفريق أمام رايون سبور الرواندي تنطلق هذا الخميس 26 جويلية.

وحسب بيان الفريق العاصمي فإن عملية البيع ستمتد إلى غاية السبت 29 جويلية المقبل، وهذا على مستوى ملعبي عمر حمادي ومصطفى تشاكر.

وستكون أسعار التذاكر بالنسبة لأولاد البهجة بـ300 دينار في المدرجات المكشوفة و400 دينار من الجهة المغاطاة.

يذكر أن زملاء فوزي يايا، على موعد الأحد المقبل لمواجهة رايون سبور لحساب الجولة الرابعة من منافسة كأس “الكاف”.