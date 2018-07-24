لقجع مُخاطبا زطشي:”إذا أردت رونار عليك بهذا الأمر”

أكد رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم فوزي لقجع أن رحيل المدرب الفرنسي للمنتخب المغربي هيرفي رونار مُرتبط بدفع شرطه الجزائي.

ورد لقجع خلال نزوله ضيفا صبيحة اليوم الثلاثاء على وكالة المغرب العربي للأنباء على سؤال يتعلق بإتصال الفاف بالثعلب الفرنسي لخلافة رابح ماجر.

“العقد مُستمر مع هيرفي رونار لغاية 2022 وإذا أراد أحد الطرفين توقيفه عليه دفع قيمة الأجور المتبقية للثعلب الفرنسي إلى غاية 2022”.

وقصد الرجل الأول في الكرة المغربية بحديثه رئيس الفاف خير الدين زطشي الذي كان قد أكد أن رونار لن يكون المدرب القادم للخضر.