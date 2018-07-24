المغرب يتجه لتقديم ملف تنظيم مونديال 2030 مع إسبانيا والبرتغال

لمح رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم فوزي لقجع لتقديم ملف مُشترك لتنظيم مونديال 2030 مناصفة مع إسبانيا والبرتغال عوض الجزائر وتونس.

وقال لقجع صبيحة اليوم الثلاثاء خلال نزوله ضيفا على منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء:”سيتقدم المغرب بملف ترشح لإحتضان مونديال 2030 بشكل إنفرادي أوجماعي”.

“لم يُحسم في الأمر بعد هل سيكون مغاربيا مع تونس والجزائر أو مع إسبانيا والبرتغال.. كل شيئ مُرتبط بالأوضاع السياسية التي ستحدث مُستقبلا”.

وكانت الجزائر قد أبدت إستعدادها لتنظيم نهائيات كأس العالم 2030 بالإشتراك مع المغرب وتونس.