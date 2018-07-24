لوح : قضاة النيابة بمساعدين متخصصين في مجالات مختلفة قريبا

سيتم قريبا تزويد قضاة النيابة بمساعدين متخصصين في مختلف المجالات التي تستدعي ذلك، حسب ما أكده وزيرالعدل حافظ الأختام الطيب لوح.

وأوضح لوح اليوم الثلاثاء بمقر االمجلس القضائي للمسيلة خلال إشرافه على مراسم تنصيب رئيس المجلس القضائي الجديد محمد بودربالة.

خلفا لمحمد عزيون محمد الذي تم تحويله إلى تبسة.

أنه بعد صدور المرسوم المنظم لمهنة المساعدين لدى النيابة، والذين تكمن مهمتهم في المساعدة على معالجة الملفات الشائكة وذات التقنيات الدقيقة.

حيث سيتم تنصيب المساعدين في مرحلة أولى على مستوى الأقطاب الجزائية الأربعة عبر الوطن.

قبل أن تتوسع العملية لتشمل في مرحلة لاحقة المجالس القضائية ثم المحاكم الابتدائية.

وأضاف الوزير، بأن الهدف من هذا النوع من المساعدة هو ضمان متابعة فعالة للملفات وتحريك الدعوى العمومية وفق قانون الإجراءات الجزائية.