بدوي:“الأبواب مفتوحة أمام المستثمرين لخلق مناصب شغل للشباب"

أكد اليوم، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، أن كل البرامج السكنية المسجلة قبل 2018 ستوزع نهاية السنة، وبالثلاثي الأول من 2019، موضحا أن التحفيزات التي وضعتها الدولة ضمن برنامج رئيس الجمهورية “تفتح الباب على مصراعيه بولايات الجنوب والهضاب العليا لاستقطاب الإستثمارات، مؤكدا أن خلق مناصب الشغل هو الأولوية من أجل ضمان مستقبل الشباب الذي لا يكون بالسكن فقط، ولكن عن طريق مرافقتهم”.

وكشف بدوي، خلال زيارته لولاية سعيدة، عن جملة من المشاريع التنموية، وتحدث بدوي عن البرامج السكنية قائلا “هذه المشاريع عبر مختلف ولايات الوطن سخرت لها الدولة كل الإمكانيات من أجل التكفل بها تعرف وتيرة إنجاز سريعة، وسيتم الانتهاء منها في آجالها المحددة”، مؤكدا “أن أول مسؤول على هذه الإستراتيجية هم الولاة الذين سيتم محاسبتهم على سيرها وتطورها.”

وأوضح بدوي، خلال زيارة لمصنع لتركيب السيارات لعلامة “سوزوكي” لمجمع طحكوت، أن “التحفيزات الكبيرة التي أطرتها الدولة الجزائرية ضمن برنامج رئيس الجمهورية، تفتح الباب على مصراعيه بولايات الجنوب والهضاب العليا، وهذه التحفيزات تشجع على إعطاء حركية استثمارية واقتصادية وصناعية لهذه الولايات”، مضيفا أنه “من حق المستثمر في الجزائر أن ينظر في كل مناطق الوطن ويرى تحفيزاتها وخصوصياتها، ويدرك أن المورد البشري موجود وأبواب الجزائر مفتوحة للطاقات الاستثمارية للوصول إلى خلق حركية اقتصادية وصناعية وفتح مناصب الشغل لفائدة شباب هذه المناطق”.

ومن المرتقب أن يوفر مصنع تركيب السيارات من علامة “سوزوكي”الذي يدخل ضمن الإستثمار الخاص، نحو500 منصب شغل، ويدخل حيز الإنتاج في غضون السنة الجارية، بنسبة إدماج أولية تقدر بـ12 بالمائة، على أن تصل إلى 60 بالمائة خلال سنة، بحسب الشروحات المقدمة في الإطار ذاته.

ودعا بدوي إلى ضرورة الترقية والاهتمام بالاستثمار الفلاحي، الذي اعتبره المورد الأساسي للخزينة العمومية، متأسفا على عدم الاهتمام بهذا القطاع. وفي الصدد ذاته، أعلن الوزير عن توقيع اتفاقية بين الداخلية وزارة الفلاحة من أجل تكوين الفلاحين في خدمة الأراضي، مشددا خلال زيارته لوحدة إنتاج الحليب ومشتقاته “المنبع” التابعة للمجمع العمومي “جيبلي” بسعيدة، على ضرورة أن “يوجه الدعم الذي توفره الدولة لفائدة منتجي الحليب لضمان الأمن الغذائي”، مبرزا أنه “من غير المعقول من مجموع 441 منتجا للحليب بولاية سعيدة، فإن عدد ممولي وحدة إنتاج الحليب ومشتقاته لا يتجاوز 30 منتجا، ولابد من استدراك الأمر والحرص على أن ما توفره الدولة من دعم لابد أن يساهم في ضمان الأمن الغذائي”.

وبخصوص البرنامج السكني، أكد بدوي أنه سيوزع بولاية سعيدة، بداية من شهري أوت ونوفمبر القادمين، وكذا بداية السنة القادمة، جملة من السكنات سيفوق 2.200 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري. ودعا بدوي إلى تخصيص قطع أرضية داخل هذه التجمعات السكنية موجهة للاستثمار الخاص، وإسنادها إلى مستثمرين خواص لإنجاز مرافق رياضية للشباب ومراكز تجارية وغيرها، بهدف إعطاء حركية ونشاط داخل هذه الأحياء الجديدة، فضلا عن توفير مناصب شغل.