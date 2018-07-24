بن غبريت "تصدم" أحرار البكالوريا!

قالت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت إن إعادة تصحيح أوراق البكالوريا أمر غير مطروح باعتبار أن الطعن في نتائج امتحان شهادة التعليم الثانوي غير ممكن ، وذلك في أول تعليق لها على احتجاجات بعض المترشحين الأحرار الذين عبروا عن عدم رضاهم على المعدلات التي تحصلوا عليها في البكالوريا بعد إعلان نتائج الامتحان مطلع نهاية الأسبوع الماضي.

بن غبريت أكدت في حوار لقناة الشروق نيوز ، أن إعادة تصحيح أوراق البكالوريا أمر غير مطروح ، على الرغم من شنّ المعنيين عديد الاحتجاجات عبر ولايات الوطن ، طالبوا خلالها بإنصافهم مما اعتبروه إجحافا تعرضوا له في تصحيح البكالوريا مقارنة بالمترشحين النظاميين.

وكان المترشحون الأحرار لامتحان البكالوريا قد أطلقوا عدّة حملات على صفحات التواصل الاجتماعي ، دعوا من خلالها نواب البرلمان إلى طرح سؤال شفوي على وزيرة القطاع نورية بن غبريت بخصوص نتائج البكالوريا التي كشفت عن معدلات متدنيّة للمترشحين الأحرار مقارنة بمعدلات المترشحين النظاميين ، كما قام المترشحون الغاضبون بنشر وابل من التعليقات على منشورات الصفحة الرسمية للوزيرة في موقع فيسبوك تطالب بالسماح لهم بالطعن في نتائج البكالوريا من أجل إعادة تصحيح أوراقهم، قبل أن تسارع إدارة الصفحة بحذفها.

كما أطلق المشاركون في حملات أحرار البكالوريا على صفحات التواصل الاجتماعي دعوات للاحتجاج قبالة مقر الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات يوم غد الإثنين 22 جويلية ، لرفع مطلب إعادة تصحيح أوراقهم والسماح لهم بالطعن في نتائج الامتحان.