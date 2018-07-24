هايلي تتهم الجزائر بعدم المساعدة في إرساء السلام

هاجمت ​السفيرة الأميركية​ لدى ​الأمم المتحدة​ ​نيكي هايلي​، ​الدول العربية​ في إطار النزاع بين ​إسرائيل​ والفلسطينيين، معتبرة "أنها لا تبذل جهدا كافيا للمساعدة فعلا في إرساء السلام في المنطقة".

ولفتت إلى أنه "حان الوقت لتساعد دول المنطقة ​الشعب الفلسطيني​ في شكل فعلي بدل إلقاء الخطابات من على بعد ألاف الكيلومترات"، متسائلة: "أين الدول العربية حين يجب تشجيع المصالحة بين ​الفصائل الفلسطينية​، وهو أمر أساسي للسلام؟ أين الدول العربية حين يجب التنديد بإرهاب حركة "حماس"؟ أين الدول العربية حين يصبح ضروريا دعم التسويات من اجل السلام؟".وأوضحت انه "إضافة إلى مساعدتها المالية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل ​اللاجئين الفلسطينيين​ "​الاونروا​"، قدمت ​واشنطن​ العام الفائت 300 مليون ​دولار​ على شكل مساعدة ثنائية، ما يوازي منذ 1993 أكثر من ستة مليارات دولار مساعدة ثنائية للفلسطينيين"، متسائلة: "كم أعطت الدول العربية للفلسطينيين، علما بان بعضها ثري؟ من المؤكد أنها لم تعط بمقدار ما فعلت ​الولايات المتحدة​".

كما أطافت أن في 2017 مساهمة إيران في الأونروا كانت منعدمة و كذلك مساهمة الجزائر و تونس.