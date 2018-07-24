بدوي: على أصحاب مصانع السيارات أن يترجموا التسهيلات في خلق فرص العمل

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أن قانون الجباية المحلية سيدرج في قانون الجماعات المحلية الذي صار جاهزا بنسبة 90 بالمائة.وذكر نور الدين بدوي على هامش زيارته لولاية سعيدة أن قانون الجباية المحلية سيتم إدماجه في القانون الهام للجماعات المحلية، حيث سيستحدث آليات جديدة لتثمين وتعزيز الجباية على مستوى البلديات.وحسب بدوي فإن القانون يتم إعداده بالتشاور مع وزارة المالية للخروج بالمقترحات التي من شأنها تعزيز الجباية المالية للبلديات، وهو ما فهم على أن الدولة لم تعد تتحمل نفقات البلديات التي صارت مطالبة بالبحث عن مصادر للدخل بعيدا عن دعم ومساعدة الدولة.وخلال زيارته إلى وحدة تركيب وتجميع السيارات لعلامة سوزوكي اليابانية لصاحبها محي الدين طحكوت، شدد نور الدين بدوي على أن الدولة قدمت تحفيزات مالية وجبائية وعقارية لمشاريع تركيب السيارات، لكن هذا الأمر يجب أن يترجم في خلق فرص العمل والتشغيل وخصوصا الشباب خريج الجامعات.وأكد بدوي أنه سمع مطالب متكررة للتشغيل في محطاته المختلفة خلال زيارته لولاية سعيدة ولذلك فعلى أصحاب مشاريع تركيب وتجميع السيارات ترجمة ما تلقوه من مساعدات الدولة في خلق فرص العمل.

315 ألف سيارة سوزوكي في 2023

وخلال زيارة بدوي إلى وحدة تركيب السيارات لعلامة سوزوكي اليابانية، أظهرت وثيقة تقنية للمصنع انه سيصل إلى إنتاج 315 ألف سيارة بحلول عام 2023 من مختلف الأنواع على غرار “التو” و”بالينو” و”سياز” و”ايرتيغا” و”فيتارا”.

وحسب ذات الوثيقة فإن مصنع طحكوت بسعيدة انطلق في الإنتاج شهر جوان الماضي بنسبة إدماج 12 بالمائة ليصل إلى 60 بالمائة عام 2023.