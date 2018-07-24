الجزائر إستوردت 4.59 مليار دولار أكل خلال 6 اشهر

سجلت فاتورة استيراد السلع الغذائية ارتفاعا طفيفا خلال السداسي الأول ل2018 مدفوعة أساسا بزيادة واردات الحبوب والحليب حسب مصالح الجمارك.

وبلغت واردات السلع الغذائية 4.59 مليار دولار في الفترة ما بين جانفي وجوان 2018.

مقابل 4.43 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017 اي بارتفاع قدر ب153 مليون دولار بزيادة 3.45 بالمائة.

ومن اجمالي فاتورة الواردات الغذائية، بلغت فاتورة استيراد الحبوب والحليب والسكر والقهوة والشاي والبقوليات واللحوم 3.335 مليار دولار.

مقابل 3.330 مليار دولار من نفس الفترة في 2017، أي بزيادة 0.15 بالمئة.

و أظهرت بيانات الجمارك أن فاتورة استيراد الحبوب والسميد والدقيق قفزت إلى 1.67 مليار دولار مقابل 1.47 مليار دولار.

أي بارتفاع قدره 207 مليون دولار و بنسبة زيادة تصل الى 14.07 بالمائة بين نفس فترتي المقارنة.

وسجلت ايضا فاتورة واردات الحليب والموارد الاولية لمنتجات الحليب

ارتفاعا لتصل إلى 785.5 مليون دولار مقابل763.52 مليون دولار اي بزيادة قيمتها تقريبا 22 مليون دولار بزيادة 2.9بالمئة.