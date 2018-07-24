مقري يتنبأ بفشل مبادرته تماما كما حدث لمبادرة للافافاس

أكد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أن مبادرة التوافق الوطني التي يترأسها قريبة جدا من مبادرة الجماع الوطني التي أطلقتها جبهة القوى الاشتراكية سابقا والتي لم تحقق نتائجها.وقال مقري إنه التقى صباح قيادات من الافافاس في لقاء هو الثاني من نوعه.

وأكد مقري أنه “في إطار شرح مبادرة التوافق الوطني زار وفد حركة مجتمع السلم جبهة القوى الاشتراكية الإثنين في مقر هذه الأخيرة، وقد أفرز اللقاء تطابقا كبيرا في تشخيص الأوضاع وفي الحلول لمعالجة أزمات الجزائر”.

وبحسب مقري فإن قيادة جبهة القوى الاشتراكية أكدت أنه يستحيل الوصول إلى حل شامل دون توافق بين الجزائريين سلطة ومعارضة، مؤكدا أنهم أثنوا في هذا الإطار على مبادرة “التوافق الوطني” واعتبروها قريبة جدا من مبادرة “الإجماع الوطني” التي شرحوا اهدافها ومحطاتها وآلياتها.

وبحسب تصريح مقري فإن سبب عدم تحقيق مبادرة الافافاس هو “تعنت السلطة رغم التجاوب الأولي الذي أظهرته بعض أحزاب الموالاة في مساندة المبادرة قبل تراجعها”، وأكدت حمس والافافاس أنه لا يتصور نجاح أية مبادرة دون إرادة سياسية.

واليوم الثلاثاء، التقى عبد الرزاق مقري، وفدا عن جبهة التحرير الوطني، يتقدم الأمين العام للحزب جمال ولد عباس، غير أن الافلان لم يتأخر في إطلاق تحفظات على مبادرة حمس، وقال ولد عباس إنّ قيادة الأفلان طالبت بصفة أساسية مواصلة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مهمته وترشحه في الإنتخابات الرئاسية القادمة.

وتؤكد تصريحات ولد عباس الذي يتزعم الحزب الحاكم في الجزائر أن مبادرة حمس ستصطدم بإصرار أحزاب المولاة على عدم التغيير وعلى الاستمرارية، مع العلم أن كل من الافلان والارندي وتاج قد دعوا في وقت سابق الى الاستمرارية عن طريق حث الرئيس بوتفليقة للترشح لعهدة خامسة، وهو ما يؤكد أن مبادرة حمس قد تكون مآلاتها شبيهة لمبادرة الافافاس وهو الموت ببطئ.