التعاون الإسلامي تدين مسابقة الرسوم الكاريكاتورية

أدانت منظمة التعاون الإسلامي،اليوم الثلاثاء ، بشدة الإعلان عن مسابقة للرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد، التي أعلن عنها عضو البرلمان الهولندي خيرت" فيلدرز" لتقام في نهاية هذا العام.

وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين، ، عن قلقه البالغ لهذه المسابقة الاستفزازية، التي تثير مزيدا من التحريض وتزرع بذور الكراهية بين مختلف أتباع الديانات.وقال الأمين العام"في حين يواجه العالم بأسره التطرف الديني والإرهاب ويحتاج إلى السلام والحوار والتسامح، فإنه حان الوقت لوضع أدوات قانونية ملزمة دوليا لمنع التحريض والعنصرية والتمييز والكراهية الدينية واحترام جميع الأديان". وأضاف يوسف بن أحمد العثيمين أن حرية التعبير لا تعني تجريح مشاعر الآخرين بما يتعارض مع المبدأ العالمي لاحترام الأديان.

وكان فيلدرز قد صرح في وقت سابق بأن مقر البرلمان الهولندي سوف يستضيف مسابقة دولية لرسومات كاريكاتورية حول النبي محمد. وأوضح زعيم حزب الحرية الهولندي، في تغريدة له على "تويتر"، أن المعرض سيقام نهاية العام الجاري، مضيفا أنه "تلقى بالفعل أكثر من 100 من الرسوم الكاريكاتورية، وأن الباب ما زال مفتوحا لتلقي المزيد من الرسومات من مختلف أنحاء العالم.