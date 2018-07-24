تنصيب قائد القيادة الجهوية الأولى للدرك الوطني بالبليدة (صور)

أشرف العميد غالي بلقصير قائد الدرك الوطني، اليوم 24 جويلية 2018، على مراسم تنصيب العقيد بلطرش عبد القادر قائدا للقيادة الجهوية الأولى للدرك الوطني بالبليدة، خلفا للعميد عرعار عبد الرحمان حسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان: “وفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 12 جويلية 2018، وتطبيقا لمخطط التحويل السنوي 2018، المصادق عليه من طرف السيد الفريق نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أنصّبُ رسميا، هذا اليوم، العقيد بلطرش عبد القادر في منصب قائد القيادة الجهوية الأولى للدرك الوطني بالبليدة، خلفا للعميد عرعار عبد الرحمان”.

وكان قائد الدرك الوطني استقبل، قبل ذلك، من طرف اللواء حبيب شنتوف قائد الناحية العسكرية الأولى بمقر قيادة الناحية، قبل الإشراف على مراسم التنصيب على مستوى مقر القيادة الجهوية للدرك الوطني، أين تم تسليم واستلام الراية، بحضور ضباط وإطارات الناحية.