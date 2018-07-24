سوناطراك تتفاوض مع شركة عالمية لتأسيس مشروع تجاري مشترك

كشف الرئيس المدير العام لسوناطراك عبد المؤمن ولد قدورعن محادثات تجريها الشركة مع شركات نفطية كبرى وشركات تجارية لتأسيس مشروع مشترك للتجارة ، وذلك بعد توصلها إلى اتفاق هذا العام لشراء أول مصفاة لها في الخارج.

ونقلت وكالة رويترز عن ولد قدور إن الشركة الأجنبية "سيكون لها عدد محدود من الأسهم في المشروع التجاري المشترك"، وأفاد مصدران آخران للوكالة بأنه من المتوقع اتخاذ قرار إنشاء المشروع في جويلية الحالي لكن القرار قد يتأجل إلى شهر أوت المقبل.

وأضاف المصدران لرويترز أن من بين الشركاء المحتملينالذين أجروا محادثات مع سوناطراك في الأسابيع القليلة الماضية، بي.بي ، وتوتال ، ورويال داتش ، شل ، شيفرون ، ريبسول ، وفيتول.