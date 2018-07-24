170 مليون أورو دفعها جزائريون لاقتناء عقارات بإسبانيا خلال 90 يوما!

أنفق الجزائريون خلال الربع الأول لسنة 2017، أي في ظرف 90 يوما، ما قيمته 170 مليون أورو لاقتناء عقارات وشقق في إسبانيا، وهو ما يوازي 1.47 بالمائة من صفقات العقار الإجمالية التي أبرمها الأجانب هناك، وكان جنوب إسبانيا وتحديدا أليكانت وجهتهم الأولى، حيث يعادل متوسط سعر شقة 134 ألف أورو.

وحسب ما نشره موقع “الكرية” الإثنين، وهو الموقع العقاري الأول في الجزائر، على الرغم من استئناف حركة النمو الاقتصادي في إسبانيا، إلا أنه ما تزال أسعار الممتلكات العقارية الإسبانية منخفضة، لاسيما في منطقة كوستابلانكا، وذلك ما تؤكده المقارنة بين أرقام سنة 2016 وتلك الخاصة بالربع الأول لسنة 2017.

وأضاف الموقع، أن عدد الأجانب الراغبين في شراء العقارات بإسبانيا في تزايد مستمر، حيث مثلوا في عام 2016 أكثر من 10 بالمائة من عمليات الاستحواذ العقارية في إسبانيا، والتي ازدادت خلال الربع الأول من عام 2017 لتصل إلى 13.07 بالمائة، كما استثمر المواطنون الأجانب عام 2016، ما مجموعه 11.5 مليار أورو في إسبانيا في شراء 74.283 عقار.

وخلال الربع الأول من عام 2017، احتل البريطانيون المركز الأول، حيث مثلوا 14.47 بالمائة من الملاك الجدد الذين اختاروا إسبانيا للحصول على منزل ثان، أما الفرنسيون فقد حصدوا المركز الثاني بنسبة 9.64 بالمائة من معاملات الشراء خلال هذه الفترة، قبل الألمان بنسبة 7.75 بالمائة، والبلجيكيين بنسبة 6.85 بالمائة والسويديين بنسبة 6.33 بالمائة والإيطاليين بنسبة 6.1 بالمائة ورومانيا بنسبة 5.6 بالمائة، والصينيين بنسبة 4.28 بالمائة.

كما ارتفع عدد المستحوذين من جنسية مغربية بما نسبته 3.4 بالمائة، مقارنة بعام 2016، أمام الجزائريين الذين مازالوا يعتبرون مستثمرين مهمين في سوق العقارات الإسبانية، خاصة في منطقة جنوب شرقي إسبانيا، بنسبة 1.47 بالمائة من المعاملات التي يقوم بها الأجانب.

ووفقا لبيانات نشرتها وزارة التجهيز الاسبانية، فإن المناطق التي تجذب المستثمرين الأجانب هي أليكانت بنسبة 42.57 بالمائة من مشتريات العقارات، وجزر البليار بنسبة 35.61 بالمائة، ومالاغا بنسبة 34.14 بالمائة، وجيرونا بكوستا برافا بنسبة 32.71 بالمائة.

ويبقى البريطانيون الأوائل في مناطق فالنسيا ومورسيا والأندلس وجزر الكناري، في حين أن الفرنسيين هم الأجانب الذين يشترون معظم العقارات في كتالونيا بنسبة 25.25 بالمائة من إجمالي المشتريات من قبل الأجانب. ومن المرجح أن تستمر حصة المشترين الأجانب في عام 2017 في التزايد، كون أسعار الفائدة والظروف الاقتصادية مواتية جدا في إسبانيا.

أما بالنسبة لأسعار العقار، فقد بلغ متوسط سعر المتر المربع للمساكن الحضرية في إسبانيا في عام 2017 ما يقرب 2478 أورو يتراوح بين حد أدنى يبلغ 1450 أورو وحد أقصى 4438 أورو حسب المنطقة والمدينة، وهذا السعر ما زال أقل بـ43 بالمائة مما هو عليه في فرنسا.

وتبقى برشلونة المدينة الأغلى حيث يبلغ سعر المتر المربع للمسكن الحضري 4253 أورو للمتر المربع، متبوعة بسان سباستيان بسعر 3912 أورو للمتر، ثم مدريد بـ3047 أورو للمتر تليها بياباو بـ2753 أورو وبالما ديمايوركا بـ2352 أورو.

كما بلغ متوسط قيمة مسكن في مقاطعة أليكانت للعملاء الأجانب ما يقارب 134 ألف أورو، وهو ما يجعلها أبخس مقارنة بمحافظات البليار 298 ألف أورو، وبرشلونة بـ215 ألف أورو ومدريد بـ170 ألف أورو ومالاقا بـ205 آلاف أورو.