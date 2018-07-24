جزائريون يطالبون قناة قطرية بالاعتذر بسبب إساءتها للدينار الجزائري!

أثارت قناة تلفزيونية قطرية غضب الجزائريين بسبب استخدامها صورة للعملة الوطنية في مقطع فيديو يتعلق بقضية تزوير كبيرة تم اكتشافها في الكويت ، وطالب المتابعون المحتجّون على زلّة القناة بتقديم اعتذار صريح عن "الإساءة" التي لحقت برمز من رموز الدولة الجزائرية.

وكانت قناة العربي القطرية ، قد تناول أمس الإثنين ، على غرار وسائل إعلام عربية أخرى ، قضية أكبر عملية تزوير للشهادات الجامعية تعرفها الكويت ، عبر مقطع فيديو تفاعلي تمّ عرضه على صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي ، تحدثت من خلاله عن اكتشاف وزارة التعليم العالي في الكويت عددا كبيرا من الشهادات المزوّرة تورط فيها ما يزيد عن 1000 شخص ، كان على رأسهم موظف مصري بالوزارة اعترف باستغلاله لوظيفته من أجل تزوير مئات الشهادات الجامعية الكويتية في مصر لبيعها مقابل مبالغ مالية في الكويت ودول أخرى، لكن الغريب في الأمر أن القناة القطرية التي تبث من العاصمة البريطانية لندن استخدمت صورة لشهادة من جامعة الجزائر إلى جانب أوراق نقدية جزائرية أيضا ، وهو ما اعتبره عشرات المعلّقين الجزائريين إقحاما لاسم الجزائر في قضية لا تمتّ إليها بأي صلّة، مطالبين القناة بتقديم اعتذارها بشكل مباشر لمتابعيها الجزائريين على ما اعتبروه إساءة لهم ولبلدهم.

وتساءل أحد المعلّقين على الفيديو قائلا:"مادخل الشهادة من جامعة الجزائر والأوراق المالية الجزائرية من فئة ألف دينار في تقرير عن شهادات مزوّرة في الكويت"، معتبرا أن هفوة المشرفين على مقطع الفيديو الذي نشرته صفحات العربي "إساءة بالغة للجامعة الجزائرية وللجزائر عموما"، فيما استنكر آخر ما قامت به القناة بالقول إن الجزائر في "البلد الوحيد الذي لا يمكن أن تباع فيه الشهادات" ، وطالب القناة بالاعتذار عن "الصورة المشينة"، على حدّ تعبيره.

ولم تصدر إلى غاية الآن أي ملاحظة من القناة حول إقحام صورة الشهادة والعملة الجزائريتين في فيديو يتعلق بتزوير للشهادات الجامعية في الكويت ، على رغم من توالي احتجاجات المعلّقين على الصورة التي تكررت أكثر من مرة في الفيديو.