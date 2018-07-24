هؤلاء هم المرشحين لجوائز كرة القدم ل2018

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الثلاثاء عن القائمة المختصرة للمرشحين لأربعة من الجوائز الفردية التي سيتم منحها لأفضل نجوم الكرة من لاعبين ومدربين خلال حفل جوائز" فيفا المقرر يوم 24 سبتمبر المقبل في لندن.

ويأتي هذا الإعلان بعد نهائيات مذهلة لبطولة كأس العالم روسيا 2018ي حيث أظهر أفضل لاعبي كرة القدم علو كعبهم ومهاراتهم المبهرة على ملاعب روسيا في السباق للتتويج بجائزة الأفضل .وضمت قائمة اللاعبين المرشحين كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو والبلجيكي كيفين دي بريون والفرنسي أنطوان غريزماني والبلجيكي إدين ازاردي والإنجليزي هاري كيني والفرنسي كيليان مبابيي والأرجنتيني ليونيل ميسيي والكرواتي لوكا مودريتشي والمصري محمد صلاحي والفرنسي رافائيل فاران.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أسماء المرشحات لنيل جائزة "أفضل لاعبة" لهذا العام والتي تضم 10 لاعبات على مستوى العالم و هن: الأنجليزية لوسي برونز (أولمبيك ليون الفرنسي)ي و الدانماركية بيرنيل هاردر (فولفسبورغ الألماني) و النرويجية هيجيربيرج (أولمبيك ليون) والفرنسية أماندين هنري (أولمبيك ليون) و الأسترالية وسام كير(شيكاغو ريد الأمريكي)ي و اليابانية ساكي كوماجا (أولمبيك ليون) و الألمانية دزينيفر ماروزان (أولمبيك ليون).كما أعلن الاتحاد الدولي 10 أسماء مرشحة للفوز بجائزة "أفضل مدرب عن فئة السيدات".وضمت القائمة كلا من: إيما هيز (نادي تشيلسي) وستيفن ليرتش (نادي فولفسبورج) ومارك بارسونس (نادي بورتلاند ثورنز) ورينالد بيدروس (نادي ليون) وآلان ستايتشيتش (منتخب أستراليا).

كما شملت القائمة أساكو تاكاكورا (منتخب اليابان)ي وفاداو (منتخب البرازيل) وخورخي فيلدا (منتخب إسبانيا) ومارتينا فوس تيكلنبورج (منتخب سويسراي وسارينا فياجمان (منتخب هولندا).

وتقدم الفرنسي ديدييه ديشان لائحة المرشحين لنيل جائزة أفضل مدربي وضمت اللائحة فرنسيا آخر هو مدرب ريال مدريد الاسباني زين الدين زيداني كما ضمت

القائمة ماسيميليانو اليغري (يوفنتوس الايطالي)ي ستانيسلاف تشيرتشيسوف (منتخب روسيا)ي زلاتكو داليتش (منتخب كرواتيا) الاسباني جوسيب غوارديولا (مانشستر سيتي الانجليزي) الالماني يورغن كلوب (ليفربول الانكليزي) الاسباني روبرتو مارتينيز (منتخب بلجيكا)ي الارجنتيني دييغو سيميوني (اتلتيكو مدريد الاسباني) غاريث ساوثغيت (منتخب انجلترا) ارنستو فالفريدي (برشلونة الاسباني).وسيعلن الفيفاعن القوائم النهائية للمرشّحين الثلاثة لكل فئة من الفئات الأربع المذكورة أعلاه في أوائل سبتمبر المقبل .

يُذكر أن لندن ستستضيف الحفل للسنة الثانية على التواليي حيث ستكرِّم هذه الجوائز أفضل لاعبي ولاعبات كرة القدم إلى جانب أبرز الأسماء في عالم التدريبي تقديراً لإنجازاتهم المذهلة خلال الموسم الماضي.

وسيتم اختيار الفائزين في الفئات الأربع المذكورة أعلاه من خلال عملية يشارك فيها أصحاب المصلحة من عالم كرة القدمي بمن في ذلك اللاعبون والمدربون والمشجعون ووسائل الإعلام.