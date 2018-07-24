ناقلون هجروا 9 محطات برية ويفضلون “الطراباندو”!

استهجن المدير العام لشركة تسيير واستغلال محطة النقل البري للخروبة عز الدين بوشهيدة، عزوف ناقلين عن استعمال الهياكل الجديدة التي انشأتها شركة “سوغرال” ويتعلق الأمر بـ9 محطات موزعة عبر التراب الوطني، على غرار محطات بوسعادة والمسيلة وتبسة.

وقال المدير العام لشركة تسيير محطة الخروبة لـ”الشروق”، إن شركة “سوغرال” قامت بتفعيل المخطط الأزرق، بهدف تسهيل عملية تنقل المسافرين، كاشفا عن تضاعف عدد الرحلات خصوصا في هذه الفترة التي تعرف إقبالا كبير من طرف المسافرين، بالأخص الرحلات القادمة من الجنوب إلى الشمال، وحتى من الهضاب العليا، معلنا عن تخصيص 30 حافلة يوميا لنقل المسافرين من الصحراء في ظروف مقبولة.

واشتكى المسؤول هجرة الناقلين الخواص للمحطات الجديدة التي أنفقت عليها الدولة الملايير، وهذا عبر 3 محطات بوسعادة، و2 بمسيلة، وأيضا 4 محطات بولاية تبسة منها محطة الشريعة، الونزة، بئر العاتر ومحطة بلدية تبسة، مشيرا إلى أنه على مستوى احدى محطات ولاية المسيلة تم تسريح كافة عمالها ولم يتبق إلا 17 عاملا، في ظل عزوف الناقلين عنها، ومما يزيد الأمور سوءا، استكمال عملية كراء محلات المحطة للتجار، الذين أعربوا عن استيائهم.

وشدد المتحدث على أن الدولة أنفقت مبالغ طائلة لتقديم خدمة نوعية وضمان راحة المسافرين على طول السنة، كما قال أن المؤسسة تقوم بكل مجهوداتها لتأمين راحة وسلامة المسافرين قصد تفادي أي مشاكل قد يواجهونها هناك.