نجم عربي ضمن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم ومفاجآت مدوية عرفتها القائمة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الثلاثاء المرشحين العشرة للحصول على جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2018.

وجاء محمد صلاح لاعب نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول ضمن القائمة والتي ضمت الأسماء التالية:

" كيليان مبابي - لوكا مودريتش - كريستيانو رونالدو - إيدن هازارد - أنطوان جريزمان - ليونيل ميسي - كيفين دي بروين - محمد صلاح - رافاييل فاران - هاري كاين".

وعرفت القائمة غياب النجم البرازيلي نيمار في مفاجأة مدوية وهو الذي تعود على التواجد فيها في السنوات الأخيرة.