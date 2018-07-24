نشرية جوية خاصة : استمرار موجة الحرّ في ثلاث ولايات إلى غاية يوم الأربعاء

حذرت نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية ، اليوم الثلاثاء ، من استمرار موجة الحرّ التي تمسّ مناطق الصحراء الوسطى والجنوب الشرقي للوطن إلى غاية مساء يوم الأربعاء، حيث ستصل درجات الحرارة أو تتجاوز محليا 48 درجة.

وأفادت النشرية الخاصة بأن " موجة الحرّ ستستمر على منطقتي الصحراء الوسطى و الجنوب الشرقي من الوطن حيث ستصل درجات الحرارة القصوى أو تتجاوز 48 درجة محليا على ولايتي تندوف و أدرار و شمال تمنراست"، علما أن صلاحية النشرية ستمتد إلى غاية يوم غد الأربعاء على الساعة التاسعة (21:00).

وكانت نشرة جوية خاصة سابقة قد أشارت إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة في الولايات المذكورة إلى ما يزيد على 48 درجة مئوية إلى غاية مساء اليوم الثلاثاء ، قبل أن يتمّ تمديد صلاحيتها إلى يوم غد الأربعاء في حدود الساعة 21:00 ليلا.