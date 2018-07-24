السفارة الفرنسية بالجزائر توضح بخصوص مواعيد "الفيزا"

أفادت السفارة الفرنسية بالجزائر في بيان صادر عنها أمس الإثنين، أن مواعيد الفيزا لدى المتعامل "VFS Global" لا تزال متوفرة بشكل يومي، نافية الاخبار التي روجت عبر وسائل إعلام محلية تجميد تسجيلات حجز مواعيد عبر الموقع الإلكتروني.

وأوضحت السفارة في بيانها أن القنصلية تستقبل يوميا ما بين 1000 و1500 موعد، كما استقبلت خلال الشهرين الأخيرين ما يقارب 90 ألف طلب حجز موعد.

وأضاف البيان: " التسجيل وحجز المواعيد متاح، ولكن من الممكن مواجهة بعض العراقيل اثناء حجز الموعد بسبب الضغوطات على الموقع الإلكتروني لكثرة الطلب."