لوروي ساني: كنتُ أتوسلّ لـ “محرز” حتى لا يُهيننا كرويا!

كال اللاعب الدولي الألماني لوروي ساني جناح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، المديح لِزميله الجديد نجم “الخضر” رياض محرز.وقال لوروي ساني: “في كلّ مرّة كنّا نواجه فيها ليستر سيتي، وعندما يُمسك رياض محرز الكرة، كنت أقول في قرارة نفسي: محرز...رجاءً تجنّب اللقطات الإبداعية حتى لا تُهيننا!”. في إشارة إلى مهارة الدولي الجزائري، وميله إلى أسلوب اللعب الإستعراضي.

وأضاف الدولي الألماني في أحدث تصريحات له نشرتها صحيفة “ميرور”: “أنا جدّ سعيد بِقدوم محرز إلى فريق مانشستر سيتي. هو لاعب جيّد ويملك شخصية قوية”.

لكن جناح “السيتيزن” استطرد، وقال: “كفاءة محرز لا تعني أنه حجز مُسبّقا مقعدا أساسيا في فريق مانشستر سيتي”، في إشارة إلى أن بطل إنجلترا مُدجّج بِالنجوم والمواهب الكرويَين.

واختتم لوروي ساني قائلا: “المنافسة عنصر مُهمّ، حيث تجعل اللاعب أقوى وأفضل من ذي قبل. والأهمّ من ذلك تُساعد الفريق على صنع الإنتصارات”.

وساهم لوروي ساني الموسم الماضي بِقوّة في حصد مانشستر سيتي لقب “البريمرليغ”، حيث سجّل 10 أهداف وقدّم 15 تمريرة حاسمة.