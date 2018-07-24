شركة أمريكية تصفع المغرب

أعلنت الشركة الأمريكية "إينوفوس" في بيان لها عن توقيف مشترياتها من الفوسفات الصحراوي و هو القرار الذي يشكل انتكاسة جديدة للمغرب الذي يواصل نهبه غير القانوني للموارد الطبيعية للصحراء الغربية.

و أفادت الشركة الأمريكية في بيانها أنه "في إطار التزام شركة إينوفوس تجاه المسؤولية الاجتماعية الشاملة و التسيير الجيد للمؤسسة فإن هذه الأخيرة ستتوقف عن المشاركة غير المباشرة في سلسلة التموين بالمواد الأولية القادمة من منطقة الصحراء الغربية في إفريقيا".

و قد توقفت إينوفوس هولدينغ التي تعد زبونا هاما لفوسفات الصحراء الغربية عن الاقتناء المباشر من المصدر المغربي بالصحراء الغربية لكنها أبقت على تموينها من الفوسفات الصحراوي من الشركة الكندية لاستيراد المخصبات بوتاش كورب. كما أوضحت إينوفوس أن "الشركة لم تقم بأي مشتريات مباشرة (من الصحراء الغربية) منذ ثلاث سنوات".

و بهذا القرار تكون المؤسسة الأمريكية قد وضعت حدا لمشاركتها في التسويق غير القانوني للموارد الطبيعية الصحراوية.

و أشار مرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية في تقريره لسنة 2016 حول التجارة العالمية لفوسفات الصحراء الغربية أن الشركة الأمريكية إينوفوس كانت زبونا هاما للفوسفات القادم من الصحراء الغربية.

و قد نوهت أمس الإثنين جمعية مراقبة الموارد و حماية البيئة في الصحراء الغربية بقرار الشركة الأمريكية معتبرة هذا القرار نصرا جديدا للقضية الصحراوية.