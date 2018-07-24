بعد بجاية .. موانئ أخرى تمنع سيفيتال من إدخال معداته

يواجه مجمع سيفيتال ومنذ عدة أشهر رفض ميناء بجاية إدخال معدات مصنع لوحدة سحق البذور الزيتية، ويستمر الوضع رغم التغيير الذي طرأ في إدارة الميناء، فالمدير الجديد للميناء استمر في نفس السياسة.ومن أيام تحولت سيفيتال إلى ميناء سكيكدة، وكانت قادرة على استيراد معداتها، حيث جرت عملية الاستيراد بداية جويلية الجاري، بحسب المعلومات التي أوردتها “TSA”.

وتتكون الشحنة من 16 حاوية قادمة من بلجيكا، وصلت إلى ميناء سكيكدة بتاريخ 2 جويلية، وتم جمركتها بتاريخ 8 جويلية وشطبها من ميناء بجاية، حيث تم تخزينها في مكان خاص قبل نقلها إلى بجاية.

ولكن في يوم 17 جويلية قامت إدارة ميناء سكيكدة بمساعدة من الجمارك ومصالح الأمن بحجز الحاويات في المستودع وإعادتها إلى الميناء، أو بعبارة أخرى تمت مصادرة التجهيزات المستوردة، تبدأ المواجهات بين الطرفين.

وأبلغ مدير ميناء سكيكدة في مراسلة وجهها إلى المدير العام لمجمع سيفيتال أن إدارته لم تتلق موافقة السلطات المختصة على استيراد المعدات الصناعية، وطلب منه اتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة هذه الحاويات من حيث أتت في أقرب وقت ممكن.

وكان مدير ميناء عنابة قد وجه مراسلة بتاريخ 19 جويلية إلى مختلف الوحدات بالميناء يطلب منهم اتخاذ جميع التدابير لمنع أي حاوية تحتوي على التجهيزات الخاصة بمصنع سيفيتال لسحق البذور، وتضمنت المراسلة أنه “في حالة العثور على هذه المعدات على متن السفن، فإن الحاويات لا يجب إنزالها من قبل مصالحنا.

وللإشارة فإن قضية منع مجمع سيفيتال من إنزال هذه المعدات تشهد حالة انسداد منذ أشهر، وكانت محل احتجاج من عمال ومؤيدين لمجمع سيفيتال، دون وجود أي تفسيرات من قبل الحكومة إلى حد الان