السفينة الشراعية المدرسة ”الملاح 938” ترسو بميناء وهران

في إطار المرحلة الرابعة من الحملة التدريبية صيف 2018 البحرية، رست أمس "السفينة الشراعية المدرسة "الملاح " رقم المتن 938 بميناء وهران قادمة من ميناء لافاليت بمالطا.

وكان في استقبال طاقمها رئيس المهمة العميد عدنان شريف وقائد الواجهة الغربية البحرية العميد شعلال عبد العزيز.

ويعد هذا التوقف ضمن الحملة التدريبية " صيف 2018" بعد توقفها بميناء لافاليت بمالطا كمرحلة الثالثة من التدريب علما أن المرحلة الأولى كانت من الجزائر نحو اسبانيا لتتوقف بميناء برشلونة وتعود مرة أخرى إلى الجزائر وتتوقف بميناء سكيكدة.

وتهدف هذه الحملة التدريبية التي سيستفيد منها 99 طالبا ضابطا عاملا سنة أولى من التكوين "أل م دي" بالمدرسة العليا البحرية بتمنتفوست و الممتدة من 30 جوان إلى 5 اوت 2018، إلى تكملة المسار التكويني النظري بالتطبيقي وهذا من خلال الاحتكاك المباشر للطالب بالبحر مما يدفعه إلى التأقلم مع الظروف الملاحة الحقيقية والتحكم في مختلف معدات الملاحة التقليدية والتعرف على طبيعة الحياة على متن السفينة.