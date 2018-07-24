إلقاء القبض على إرهابي وسط مدينة عين جاسر بباتنة

ألقت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، الاثنين 23 جويلية، القبض على إرهابي بوسط مدينة عين جاسر بولاية باتنة، بحسب ما أكده بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الثلاثاء.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل بكل من وهران والغزوات، محاولات هجرة غير شرعية لـ(37) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، في حين تم توقيف (11) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وبسكرة.

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