بالفيديو: إطار بوزارة الداخلية يكشف حقائق صادمة عن المهاجرين الافارقة في الجزائر

كشف حسان قسيمي، مدير الدراسات المكلف بالهجرة في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، حقائق صادمة بخصوص المهاجرين الافارقة، مؤكدا أنهم يباعون ويشترون كعبيد في النيجر ومالي للعمل في التسول لصالح عصابات اجرامية.

وقال قسيمي في مقابلة أجراها مع القناة الخاصة “البلاد” إن عصابات إجرامية تقوم بإدخال الأطفال إلى الجزائر وتحويلهم الى الشمال لإجبارهم على العمل في التسول، مؤكدا جني هذه العصابات لأموال طائلة.

وكشف ذات المتحدث أن تم العثور بحوزة مهاجر نيجري حين تم توقيفه منذ 6 أشهر في عين صالح على مبلغ 360 مليون سنتيم، مؤكدا أنه بعد عمليات الاستنطاق أكد أن مصدرها من التسول.

وبحسب ذات المسؤول فإن الأموال يتم استثمارها من طرف العصابات الإجرامية.

كما كشف قسيمي توفر معلومات دقيقة أكدتها أيضا منظمات إفريقية تشير إلى أن “الأطفال يباعون في كل من نيامي، اغاديس، اساماكا وارليت في النيجر، ويأتون بهم إلى الجزائر ويمسون بسلامتهم ويستغلونهم في ظروف غير انسانية من 8 صباحا الى 10 ليلا”، كاشفا عن ترحيل الجزائر أزيد من 17 ألف طفل وامرأة كانوا يستغلون في التسول وتم معالجتهم صحيا ونفسيا وترحيلهم الى بلدهم الاصلي.

ومن جملة الأرقام التي قدمها قسيمي أن العدالة الجزائرية حكمت على 55 الف مهاجر غير شرعي، ينحدرون من دول الساحل وافريقيا الغربية، 30 ألف منهم ينحدرون من مالي، 20 الف من النيجر، و6 آلاف مهاجر آخرين لم يتم تحديد جنسيتهم لان اغلبيتهم بدون وثائق.

أما عن القضايا التي أدينوا بسببها فهي تتعلق بارتكاب أفعال اجرامية، انتحال الشخصية، تزوير العملة، الاقامة بطريق غير شرعية والدعارة وغيرها.

12 مليون دولار مصاريف الجزائر على المهاجرين الافارقة

وفي معرض تدخله أكد ذات الإطار بوزارة الداخلية والجماعات المحلية أن المنظمات غير الحكومية التي تدين الجزائر يغضون الطرف عن ذكر معاناة هؤلاء المهاجرين قبل وصولهم الى الجزائر، مؤكدا أن العصابات تنقلهم على مسافة 500 كلم، ثم يتركون يسيرون على الأقدام على مسافة 100 كلم بدون طعام ولا ماء حتى يصلون الى الجزائر، لتتكفل بهم الجزائر صحيا ونفسيا كما تمنحهم الأل والشرب قبل إعادتهم.

وقال قسيمي إن عملية ايواء المهاجرين وترحيلهم تكلف الجزائر 12 مليون دولار منذ ديسمبر 2014، وهو مبلغ كبي