معلومات صادمة عن المدرب المنتظر لـ "الخضر"

رصد موقع "أورنج فوتبول كلوب"، اليوم الثلاثاء، عن معلومات حول المدرب المنتظر لـ "محاربي الصحراء"، حيث يرجح أن يتعاقد الاتحاد الجزائري لكرة القدم مع الهولندي بيرت فان مارفيك مدربا أولا لـ "الخضر"

وكشف الموقع عن هذه المعلومات المستندة إليه بأنه:

1/ يملك في رصيده مباراة وحيدة كلاعب مع منتخب هولندا.

2/ تعرض للإقالة من قبل نادي هامبروغ الألماني بعد 4 أشهر من مهمة تدريبه للفريق بعد تكبد الفريق لـ 10 هزائم من جملة 17 مباراة لعبها.3/ توج في سنة 1975 بلقب بطل العالم في لعب الورق (بيلوت) بمعية والده.

4/ ساهم في ترشيح منتخب المملكة العربية السعودية لكأس العالم روسيا 2018، قبل أن تقع إقالته بسبب خلافات مع الاتحاد السعودي.

5/ أول مدرب تقع إقالته بعد كأس العالم روسيا، وذلك بعد فشله في ترشيح منتخب أستراليا للدور الثاني من دورة روسيا 2018.