أردنا من خلال هذا الشّعار تثمين المبادرة الجزائرية للعيش في سلام

قال وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، بأنّ تنظيم مهرجان وهران بدون ملصق لا يؤثّر على الحدث.

وجاء تعليق ميهوبي بعد تصميم الملصقة الخاصّة بشعار المهرجان للطبعة الحادية عشرة “نعيش معا في سلام”.

وقال ميهوبي على حسابه الشخصي على موقع تويتر:” ماذا لو تمّ تنظيم مهرجان وهران للفيلم العربي دون ملصق (أفيش)؟.

وتابع قائلا: هل كان هذا سيؤثّر على الحدث؟ لا أعتقد، فاختزال مهرجان تكرّس كموعد ثقافي سنوي بامتياز.

في شكل ملصق أمرٌ يدعو للأسف.

مضيفا بأنّ الملصق اكتفى بعرض شعار “نعيش معا” تعزيزا لمبادرة الجزائر الإنسانية، والسينما إحدى أدوات التّعبيرعن ذلك.

وكانت محافظة المهرجان قد أصدرت بيانا توضيحيا بخصوص شعار الملصق.

وهذا بعد تلقيها عدّة ملاحظات إذ أكّدت أنّها أرادت من خلال هذا الشعار الحرص على تثمين المبادرة الجزائرية التي تبناها المجتمع الدولي.

وهي العيش معا بسلام واعترافا بجهود الجزائر في ترقية وتعميم قيم المصالحة الوطنية والعيش المشترك.

لإنهاء معاناة الأبرياء في العالم مع الحروب والفقر والجهل.

وحرصا منا على تثمين هذه المبادرة الإنسانية رأينا أن تنسجم هذه الدورة من المهرجان هذه القيمة الإنسانية التي احتضنها العالم في الأفيش الرسمي.